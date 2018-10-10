T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DHA İSTANBUL- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Ya

10 Ekim 2018 12:19

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DHA İSTANBUL- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Göktürk?teki bir evde yakalandı. Yavaş ve Yumlu\'nun gizlenmelerinde yardımcı olduğu belirtilen 7 kişi de gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASIKİŞİ GÖZALTINA ALINDI DHAKİŞİ GÖZALTINA ALINDI HaberKENARLIDHA Adnan OktarTarkan YavaşSerkan YumruAdnan OktarSerkan Yumru Mali Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGöktürkYavaşYumlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24