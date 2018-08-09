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(Görüntülü) Adıyaman'da otomobiller çarpıştı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

09 Ağustos 2018 19:38

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi Sait Nazlı yönetimindeki 63 EC 180 plakalı otomobil ile Kasım Köroğlu idaresindeki 01 TJ 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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