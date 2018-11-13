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(Görüntülü) Adıyaman'da motosiklet kazası 2 yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

13 Kasım 2018 19:55

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ADIYAMAN\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Bekar\'a, Hüseyin Uğur Doğan yönetimindeki 02 AB 226 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, yaya Hüseyin Bekar ile devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Hüseyin Uğur Doğan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla götürüldükleri hastanede ayakta tedavi edildi.

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