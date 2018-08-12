(Görüntülü) Adıyaman'da 'Kurban Bayramı' önlemleri

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarına karşı güvenlik önlemi alındı.



Kentin çeşitli bölgelerinde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polislerin katıldığı Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarına ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı. Uygulama noktalarında durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunanların üst araması ile kimlik sorgulaması yapıldı. Kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde ise şüpheli görülen kişilerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda 24 saatte bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 500 araçta ise arama yapıldığı öğrenildi. Uygulamanın Kurban Bayramı süresince aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.