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(Görüntülü) Adıyaman'da hayvan pazarında yoğunluk

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'da, Kurban Bayramı'na bir gün kala kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

20 Ağustos 2018 16:41

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN\'da, Kurban Bayramı\'na bir gün kala kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı\'na bir gün kala kentte farklı noktalarda oluşturulan hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanırken; vatandaşların kıyasıya pazarlıkları sürüyor. Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için hayvan pazarlarına akın etti. Pazarda havyan sahipleri ile sıkı pazarlık eden vatandaşlar, kurbanlıklarını araçlara yükleyip götürüyor.

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