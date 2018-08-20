(Görüntülü) Adıyaman'da hayvan pazarında yoğunluk

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN\'da, Kurban Bayramı\'na bir gün kala kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı\'na bir gün kala kentte farklı noktalarda oluşturulan hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanırken; vatandaşların kıyasıya pazarlıkları sürüyor. Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için hayvan pazarlarına akın etti. Pazarda havyan sahipleri ile sıkı pazarlık eden vatandaşlar, kurbanlıklarını araçlara yükleyip götürüyor.