(Görüntülü) Adıyaman'da, fotoğraf sergisi

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL), tarafından \'Fotoğrafların diliyle Adıyaman\' sergisi açıldı. Keleş Konağı\'nda düzenlenen Fotoğraf Yolcuları Derneği üyeleri tarafından çekilen 80 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına; Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman\'ın il oluş yıl dönümü öncesi fotoğrafların sergilenmesini anlamlı bulduğunu ifade etti. Bu yıl ikincisini düzenlediklerini sergideki eserlerin birbirinden değerli olduğunu anlatan dernek başkanı Mustafa Faruk Şenlik, sergide kentin farklı yönlerinin ele alındığını kaydetti. Dernek yöneticilerinden Muhammet Alan ise sergiye birçok fotoğraf sanatçısının emeğinin bulunduğunu belirterek, Bir çok arkadaşlarla birlikte bu çalışmayı bu sergiyi yaptık. Burada Adıyaman\'ın güzelliklerini dışarıya yansıtmak amacıyla bu çalışmaları düzenledik. Bir çok arkadaşımız bunun için emek verdi. Yorulmadan çalıştık. Şimdi buradayız bu sergiyi Adıyaman ilimizdeki hemşerilerimize sunuyoruz dedi.