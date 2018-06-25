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(Görüntülü) Adıyaman'da Ak Parti'liler sokaklara döküldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından AK Parti'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı

25 Haziran 2018 04:29

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından AK Parti\'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı.

Adıyaman\'da, seçim sonuçlarını televizyon ve internet sitelerinden takip eden AK Parti\'liler, Recep Tayyip Erdoğan\'ın yüzde 50\'nin üzerinde oy alması ve partilerinin birinci olması ile birlikte sokaklara çıktı. AK Parti il binası önünde toplanarak kutlama yapan kalabalık daha sonra araçlarıyla da şehir turu attı.

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