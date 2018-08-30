(Görüntülü) Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

(KJ Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Adıyaman Valiliği önünde yapılan törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, protokol üyeleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı?nın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam etti. Törenlerde; günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Bugün yüce Türk Milletimizin tarih sahnesinde varoluşundan bugüne kadar onu yok etmeye çalışan zihniyetin, tarihte eşine az rastlanır galibiyetle mağlup edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramının 96?ncı yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün Samsun?a çıkışıyla ilk adımı atılan, Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi, asil Türk ulusuyla kahraman Türk ordusunun ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk?ün önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirlerine kenetlenerek sürdürdüğü topyekün bir varoluş mücadelesinin sonucudur. Düşmanları tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karara verilerek toprakları işgal edilmiş milletimiz, 96 yıl önce bugün, 30 Ağustos Zaferi ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere anlamlı, ağır ve uzunca bir süre unutulmayacak bir ders vermiştir. Türk milleti, işgal güçlerini Anadolu?nun sinesinde boğmuş, binlerce yıllık Türk varlığına kast edenleri tarihe gömmüştür. Bu zafer, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir anıtıdır diye konuştu. Kutlamalar; Halk Eğitim Merkezi ekibinin folklor gösterileri ile sona erdi. 100 MB