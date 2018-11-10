(Görüntülü) Adıyaman'da 10 Kasım anması

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN ve ilçelerinde Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80\'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı.
Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, STK temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından 09.05\'te sirenler saldı. İstiklal Marşı okunan törenlerde bayraklar yarıya indirildi.