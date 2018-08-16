(Görüntülü) Adıyaman şehidinin ailesine acı haber verildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Astsubay Başçavuş Aydın Özer\'in (39) Hatay\'da yaşayan ailesine acı haber verildi.



Jandarma Astsubay Başçavuş Aydın Özer\'in Aşağıoba Mahallesi\'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Gülsen Özer\'e oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Evli ve 2 çocuk babası oğullarının acı haberini alınca fenalaşan Özer çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin defin yerinin ise henüz netleşmediği belirtildi.

