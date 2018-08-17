(Görüntülü) Adıyaman şehidi, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı -4

Serdar SUNAR- Burak EMEK- Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR, (DHA)- ADIYAMAN\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz, memleketi Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası Ekrem Yılmaz, \"7 torunum var, onlar da vatana kurban olsun\" dedi.







Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır\'ın Ergani ilçesine getirildi. 2 çocuk babası şehit Yılmaz\'ın cenazesi, baba evinin önünde alınan helalliğin ardından Ergani Şehir Mezarlığı\'na getirildi. Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Ak Parti milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri ile şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.







Cuma namazını Ulu Cami\'de kılan Bakan Soylu ve beraberindeki binlerce kişi, 500 metre mesafedeki tören alana tekbirler getirerek yürüdü. Kalabalık yürüyüş sırasında sık sık, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' ve \'Kahrolsun PKK\' sloganları attı, Türk bayrakları ve MHP bayrakları açtı. Bu sırada şehidin annesi Raife Yılmaz, \"Oğlum bak, arkadaşların senin bayrağını açtı. Ben seni milliyetçi yetiştirdim\" dedi.







Törende şehidin babası Ekrem Yılmaz, \"7 torunum daha var, vatana kurban olsun\" dedi.







Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz ise \"Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler. Onlar almazsa ben alırım\" diye konuştu.







Kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın cenazesi, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.







Bakan Soylu, tabutun üzerinde bulunan Türk bayrağını, şehidin oğluna verdi.