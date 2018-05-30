(Görüntülü) Adanalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar sığınacak yer ararken, sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Hava sıcaklığının gün içinde 23 derece hissedildiği kent merkezinde saat 15.30 sıralarında bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak, kent trafiğini felç etti. Vatandaşlar ıslanmamak için kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın pazartesi gününe kadar yer yer devam edeceğini bildirdi.