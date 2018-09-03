(Görüntülü) Adana'da yeni adli yıl töreni

Nuri PİR-Sude UÇAROĞLU ADANA, (DHA) ADANA\'da 2018-2019 adli yıl açılışı nedeniyle düzenlenen törende Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Bölge Adliyesi ve Adana Barosu tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Atatürk Parkı\'nda düzenlenen törene Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem baro başkanı Av. M. Ziya Yergök, Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Adana Barosu mensubu çok sayıda hakim, savcı ve avukatlar ile adliye personel katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın çelengini Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliyesi\'nin çelengini, Adana Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Baro?nun çelengini ise Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Av. Semih Gökayaz ve Sayman Av. İlknur Önal Atatürk Anıtına sundu. BARO\'YA YENİ HİZMET BİNASI Daha sonra Adana Adliyesi\'nde devam eden törende meslekte 30-35 yılını dolduranlara plaket verildi. Plaket verme töreninde konuşan Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Seyhan Nehri\'nin Yüreğir kıyısına Adana Barosu\'nun hizmet binasını inşa etmeye başlayacaklarını belirterek, 3 bin metrekare alana ait bir arsayı Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin kamuya tahsis kararı ile Adana Barosu\'na kazandırmış durumdayız. Türkiye Barolar Birliğinin projelendirmesiyle ve inşaatı üstlenmesiyle de çok kısa süre içerisinde içinde konferans salonu, sanat galerisi, çalışma alanları, komisyon çalışma odaları, kütüphane gibi birçok alanın bulunduğu hizmet binamızın başlangıcını vermiş durumdayız dedi.