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(Görüntülü) Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapan polis, aralarında koltuk değneği ile yürüyen engellinin de bulunduğu çoğunluğu Suriyeli 24 kişiyi gözaltına aldı

20 Ekim 2018 13:49

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapan polis, aralarında koltuk değneği ile yürüyen engellinin de bulunduğu çoğunluğu Suriyeli 24 kişiyi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Gaziantep\'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çoğunluğu Suriyeli 24 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında koltuk değneğiyle yürüyen Suriyeli sağlık kontrolü yapılması için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Operasyonda ise çok miktarda uyuşturucu da ele geçirildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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