(Görüntülü) Adana'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü dolayısıyla Adana\'nın merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Sözlü ve Tümgeneral Hakan Atınç, törene katılanları selamlayarak bayramlarını kutladı. Öğrenci ve halkın Türk bayraklarıyla katıldığı törende, renkli görüntüler oluştu. Törende bazı vatandaşlar, toplu bir şekilde \'Andımız\'ı okudu. Coşkulu kalabalık \'Andımız\'ın okuyan vatandaşları alkışladı. CUMHURBAŞKANI\'NIN MESAJI OKUNDU Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kutlamalara katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program geçit töreni ile son buldu.