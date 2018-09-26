(Görüntülü) Adana'da bilişim şenliği düzenlendi

Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) Adana\'da Yüreğir Belediyesi\'nce Adana Valiliği, Türk Hava Kurumu ve TÜBİTAK işbirliğiyle \'Yüreğir Bilim Şenliği\' düzenlendi. Yüreğir Bilim Şenliği, 15 Temmuz Şehitler Parkı\'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şenliğin amacının bilimi toplumun en geniş kesimlerine yaymak olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, Bilim şenliği, bilim kültürünü ve iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim alanlarında kariyer yapmalarını özendirmek, bilimsel bilginin eğlenceli bir ortamda aktarılmasını amaçlayan bir etkinlikler bütünüdür. Ülkemizin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini kendinizi dört duvar arasına hapsetmeden, fikir ve vicdan sahibi bireyler tarihimizden, kültürümüzden ve kadim medeniyetimizden aldığı ilhamla hayata geçirecek dedi. UFUK AÇACAK Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise, Bilim Şenliği\'nin ufuk açıcı bir etkinlik olduğunu belirtirken, şunları söyledi Belediyecilik sadece alt ve üst yapı değil aynı zamanda yaşadığımız ilçenin ve ülkenin geleceğine yön verecek, ülke genelinde söz sahibi olacak çocuklarımızın gençlerimizin yetişmesinde etki sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamaktır. Temsili roket atışının da gerçekleştiği şenlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Şenlik, 4 gün boyunca açık olacak.