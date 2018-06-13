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(Görüntülü) Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA'da polis, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarında 2'si kadın 25 kişiyi yakaladı

13 Haziran 2018 13:32

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA\'da polis, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarında 2\'si kadın 25 kişiyi yakaladı. Yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup adliye önünde kavga çıkarınca çevik kuvvet müdahele etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yakalamaya yönelik Adana merkez, Kahramanmaraş ve Osmaniye\'de eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlere şafak vakti girildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen 2\'si kadın 25 kişi yakalandı. Sağlık kontrölüne getirilen şüphelilerden biri ise, \"Devletim beni bu illetken kurtarsın, uyuşturucan kurtulmak istiyorum\" dedi. Emniyete işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17\'si tutuklandı, 8\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sırada yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup, adliyede önünde olay çıkardı. Polis ve güvenlik görevlileriyle kavga eden grupa çevik kuvvet müdahale etti. Polisin müdahalesiyle kalabalık adliye çevresinden dağıtıldı.

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