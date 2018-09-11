(Görüntülü) Adana Emniyet Müdürü Yıldız Uyuşturucu ile mücadele kararlıyız

ADANA,(DHA) ADANA İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesinde kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve beraberindeki üst düzey emniyet yetkilileri, Obalar Caddesi üzerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yıldız, cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye giderek burada bulunan mahalle sakinleri ve gençler ile sohbet ederek uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Selami Yıldız, sohbet havasında geçen konuşmasında vatandaşlara Sokaklarda uyuşturucu satıcılığı yapan 1000 kişiyi tutuklattırdık, sizlerin yardımları sayesinde gençlerimizin ve toplumumuzun başına bela olan bu zehirli illetin kökünü kazıyacağız dedi. Ayrıca terör konusundan da bahseden Yıldız, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların önemine değindi, gençlerle yakından ilgilenen Yıldız, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.