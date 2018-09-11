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(Görüntülü) Açlıktan bitkin düşen yavru köpeğe sahip çıktılar

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta açlıkta bitkin düşen yavru köpeğe esnaf ve zabıta sahip çıktı

11 Eylül 2018 16:00

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, sokakta açlıkta bitkin düşen yavru köpeğe esnaf ve zabıta sahip çıktı. Köpek zabıta ekipleri tarafından gerekli bakım yapıldıktan sonra barınağa götürüldü. Hakkı Demirel Caddesi\'nde esnaf tarafından son anda araç altında ezilmekte kurtarılan ve açlıktan bitkin düşen yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşların süt verip karnını doyurduğu köpek, zabıta tarafından belediye veteriner hekimine götürüldü ve tedavisinin ardından belediye ye ait barınağa götürüldü.

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