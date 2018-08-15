T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Acil servis önünde otomobilde dünyaya geldi

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) 'BURSA'nın İnegöl ilçesinde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Ayşe Ay, İnegöl Devlet Hastanesi'nin önünde hemşire ve ebeler tarafından doğum yaptırıldı

15 Ağustos 2018 16:45

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) \'BURSA\'nın İnegöl ilçesinde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Ayşe Ay, İnegöl Devlet Hastanesi\'nin önünde hemşire ve ebeler tarafından doğum yaptırıldı. Ay\'ın kız çocuğu dünyaya geldi. İnegöl\'de Ortaköy Mahallesi\'nde oturan Ayşe Ay\'ın bu sabah doğum sancıları başladı. Anne adayı Ayşe Ay\'ı, eşi Tuncay Ay işte olduğu için babası Ömer Erel otomobiline bindirerek doğum yapması için kızını İnegöl Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Ay, acil servise geldiği anda doğumu gerçekleşti. Bunun üzerine otomobile gelen ebe ve hemşireler Ayşe Ay\'ın sağlıklı olan kızının doğumunu gerçekleştirdiler. Doğum sonrası Ayşe Ay ve kızı hastanede tedavi altına alındı. İkinci çocuğunun yolda ve hastanenin önünde doğmasının çok ilginç olduğunu söyleyen Ayşe Ay, Henüz ismini koymadığımız yavrum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için çok mutluyum dedi Ayşe Ay\'ın babası Ömür Erel, Kızımın sancısı gelince araçla yola çıktık. Çok uğraştım ama hastaneye yetişemedik, hastane önünde dünyaya geldi. Böyle nasipmiş Mutluyuz dedi. Görüntüler \'1508inegolhastaneonudogum\' adıyla İnegöl klasörüne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZBursa DHAAyşe AyDevlet HastanesiAyOrtaköy MahallesiAnneTuncay AyErelBununDoğumAyşe Ay HenüzErel KızımınBöyleMutluyuzGörüntüler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24