(Görüntülü) Acil servis önünde otomobilde dünyaya geldi

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) \'BURSA\'nın İnegöl ilçesinde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Ayşe Ay, İnegöl Devlet Hastanesi\'nin önünde hemşire ve ebeler tarafından doğum yaptırıldı. Ay\'ın kız çocuğu dünyaya geldi. İnegöl\'de Ortaköy Mahallesi\'nde oturan Ayşe Ay\'ın bu sabah doğum sancıları başladı. Anne adayı Ayşe Ay\'ı, eşi Tuncay Ay işte olduğu için babası Ömer Erel otomobiline bindirerek doğum yapması için kızını İnegöl Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Ay, acil servise geldiği anda doğumu gerçekleşti. Bunun üzerine otomobile gelen ebe ve hemşireler Ayşe Ay\'ın sağlıklı olan kızının doğumunu gerçekleştirdiler. Doğum sonrası Ayşe Ay ve kızı hastanede tedavi altına alındı. İkinci çocuğunun yolda ve hastanenin önünde doğmasının çok ilginç olduğunu söyleyen Ayşe Ay, Henüz ismini koymadığımız yavrum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için çok mutluyum dedi Ayşe Ay\'ın babası Ömür Erel, Kızımın sancısı gelince araçla yola çıktık. Çok uğraştım ama hastaneye yetişemedik, hastane önünde dünyaya geldi. Böyle nasipmiş Mutluyuz dedi. Görüntüler \'1508inegolhastaneonudogum\' adıyla İnegöl klasörüne gönderildi.