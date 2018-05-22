(Görüntülü) Acil servis önünde kurşun yağmuru; koca öldü, eşi ise ağır yaralı (3)

-Saldırının nedeninin servis kavgası olup olmadığı araştırılıyor. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı öldü, eşi Suzan Sarı ağır yaralandı. Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ Ramazan Sarı\'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye\'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.