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(Görüntülü) ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var (1)

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtlarları açık ve net

19 Ocak 2019 15:17

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ABD\'li senatör Lindsey Graham, \"YPG, PKK\'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtlarları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz\" dedi. Ankara\'da temaslarda bulunan ABD\'li senatör Lindsey Graham, basın toplantısı düzenledi. Graham, \"YPG, PKK\'nın politik koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtlarları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ\'a karşı savaşanlara bir şey borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatlarımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. General Dunford\'un YPG\'nin Türkiye\'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Münbiç yol haritası uygulanırsa, Fırat\'ın doğusunda tampon bölge olur\" dedi.

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