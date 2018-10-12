(Görüntülü) ABD'den pastör yorumu: Hukuki süreç devam ediyor

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Ekim (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye\'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson\'un duruşması öncesinde Amerikan yayın kuruluşu NBC\'nin \"iki ülkenin Brunson\'ın serbest kalması için anlaştı\" iddiasıyla ilgili olarak, \"Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok\" dedi. NBC, iki Trump yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberinde Beyaz Saray\'ın Brunson\'ın önümüzdeki günlerde serbest kalmasını beklediğini duyurmuş, iki ülke arasında varıldığı iddia edilen anlaşmanın ayrıntılarının net olmadığını ancak Brunson\'ın serbest kalması karşılığında Türkiye üzerindeki ekonomik baskının gevşetilmesini kapsadığını ileri sürmüştü. NBC\'nin haberinde; Türkiye ve ABD arasında varıldığı savunulan anlaşma zemininin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton\'un Eylül ayında New York\'ta yapılan BM Genel Kurulu kapsamında Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde oluşturulduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında rahip Brunson\'ın duruşmasına değinerek, \"Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor\" dedi. Nauert, \"Bu hükümetin yakından takip ettiği bir konu. Büyükelçilikteki arkadaşlarımız ailesine destek veriyor. Dışişleri Bakanımız Pompeo da geçenlerdeki açıklamalarında Brunson\'ın çok fazla hapiste ve ev hapsinde tutulduğunu, serbest bırakılmasının insani açıdan doğru bir adım olacağını aktarmıştı\" dedi. Nauert ayrıca Türkiye\'de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge ile diplomatik misyonun Türk çalışanlarına da değinerek, \"Hepsinin durumunu yakından izliyoruz\" diye konuştu. Nauert\'in basın toplantısında İstanbul\'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı da gündeme geldi. Nauert, Kaşıkçı ile ilgili soruşturmada ABD\'nin Türk hükümetine yardım önerisinde bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin böyle bir soruşturmada yer almayacağını, konunun Adalet Bakanlığı\'nı ilgilendirdiğini belirten Nauert, \"Başından beri söylediğimiz gibi Cemal Kaşıkçı\'ya ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Dışişleri Bakanı bu hafta bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Trump da, Başkan Yardımcısı Pence de açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı\'nın nerede olduğu ve kendisine ne olduğu ile ilgili çok büyük endişelerimiz var ama şimdilik buna ilişkin hiçbir bilgimiz yok. Haberlerde bir çok spekülasyon ve dedikodu görüyoruz. Biz gerçekleri, elle tutulur verileri bekliyoruz. Şimdilik bunlara da sahip değiliz. ABD yönetimi, sağlam delillere dayalı bilgilere ulaşıncaya dek bu konuda yorum yapmaktan geri duracağız\" diye konuştu. Nauert, Kaşıkçı konusunda şeffaf ve yansız bir soruşturmadan memnuniyet duyacaklarını ve bunu destekleyeceklerini de söyledi. Suudi Arabistan\'ın ABD Büyükelçisi ile de iletişim kurduklarını belirten Nauert, \"Büyükelçiye ABD\'ye döndüğünde kendisinden olayla ilgili bilgi beklediğimizi ilettik\" dedi.