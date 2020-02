(Görüntülü) ABD 'Uzay Gücü' kuracak

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, silahlı kuvvetlerin 6. Kolu olarak \'Uzay Gücü\' kuracaklarını duyurdu.



Ulusal Uzay Konseyi toplantısında konuşan Trump, uzay çalışmalarının yıllar boyunca politik ve bürokratik gerekçelerle ihmal edildiğini, kendi yönetiminin buna son vereceğini söyledi. Uzay Gücü kurmanın maddi ve askeri anlamda çok önemli olduğunu belirten Trump, \"Çin\'in ya da Rusya\'nın ya da başka ülkelerin bize liderlik etmelerini istemeyiz. Biz her zaman lider olduk, bu liderliği daha da öne çekeceğiz\" dedi.



ABD\'nin yeni ufuklara ve cephelere gerek duyduğunu söyleyen Trump, \"Yeryüzünün ötesinde sınırlar fethedilecek. ABD uzayda da egemen güç olmalı. Bu ulusal kimlik sorunu değil yalnızca, ulusal güvenlik sorunu. Ordumuz için son derece önemli. ABD\'yi savunma söz konusu olunca, uzayda Amerikan varlığı yeterli değil. Uzayda ABD egemenliği kurmalıyız. Bu çok önemli\" diye konuştu.



ABD Savunma Bakanlığı\'na bir an önce Uzay Gücü kurulması için gerekli çalışmaları talimatı veren Trump, \"Bu güç silahlı kuvvetlerimizin 6. kolu olacak. Bu çok önemli bir açıklama. ABD Hava Kuvvetleri\'nin yanı sıra Uzay Kuvvetleri de olacak, ayrı ama eşdeğerde olacak\" dedi.



Aynı toplantıda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford\'a sözlü olarak da talimat veren Trump, \"General Dunford, hadi bu işi bitirelim\" dedi.