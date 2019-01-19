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(Görüntülü) ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'na Ege Denizi'nden giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

19 Ocak 2019 17:34

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'na Ege Denizi\'nden giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri\'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri \'USS Donald Cook\', Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi\'nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri\'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri \'USS Donald Cook\', saat 13.00\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçti. Savaş gemisi ardından da, Boğaz\'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu dönerek Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin Boğaz\'dan geçisi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti.

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