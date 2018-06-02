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Dünya

(Görüntülü) ABD, Filistinli sivillere dönük karar tasarısını veto etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 2 Haziran (DHA) ABD, Filistinli sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören karar tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti

02 Haziran 2018 13:03

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 2 Haziran (DHA) ABD, Filistinli sivillere \'uluslararası koruma\' sağlanmasını öngören karar tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde veto etti. 

Kuveyt\'in Güvenlik Konseyi gündemine getirdiği karar tasarısında, İsrail\'e, sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısı yapılıyor, Gazze tarafından da İsrailli sivillere roket atışı yapılması kınanıyordu.

ABD\'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail\'in aşırı güç kullanımı ifadelerinin yer aldığı taslak metninde Hamas\'tan bahsedilmemesini eleştirdi. Haley, Güvenlik Konseyi daimi 5 üyesinden biri olan ABD adına tasarıyı veto etti. 

 

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