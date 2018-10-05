(Görüntülü) ABD askerinin başına çuval geçirmeye çalışan 2 genç beraat etti

ADANA, (DHA)- ADANA\'daki İncirlik Üssü\'nde, 2 yıl önce, ABD askeri Nicholas Allen Rockwell\'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, yargılandıkları davada beraat etti. Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, 2 yıl önceki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Akarsu ile Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından karşılaştıkları ABD askeri Rockwell\'in yolunu keserek, çuvalı ABD\'li askerin başına geçirmeye çalıştı. Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Kızılırmak hakkında \'hakaret\', \'askeri bölgeye izinsiz girmek\', \'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 20\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Bugün son kez hakim karşısına çıkan Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, beraat etti. Duruşma sonrası TGB üyeleri İnönü Parkı\'nda basın açıklaması yaptı. Burada konuşan TGB Genel Sekteri Okan Özkan, \"Üç tarafı denizlerle çevrili güzel yurdumuzun dört tarafı düşmanlarla doludur. ABD Emperyalizminin saldırgan tavrı ise şu an bizim mücadele alanımız olmuştur. 1960\'lı yıllardan itibaren FETÖ terör örgütüyle ve 1980\'lerden itibaren PKK terör örgütüyle verdiğimiz mücadele, bugün ekonomik anlamda ABD\'nin dolarına takılmıştır. Biz dolara karşı dik durarak mücadelemize devam ediyoruz. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışanların maskelerini düştükçe görüyoruz. ABD, Türkiye\'nin dostu değil, sömürücüsüdür. 2003\'te Süleymaniye\'de vatansever Türk subaylarının başına çuval geçirmenin cezasını almışlardır\" diye konuştu. Açıklamanın ardından slogan atan grup dağıldı.