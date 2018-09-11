(Görüntülü) A Milli Takım yurda döndü

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) - A Milli Futbol Takımı, 3-2 galip geldikleri İsveç maçının ardından yurda döndü. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi\'nde dün akşam İsveç ile mücadele etti. Milliler, 3-2 galip geldikleri karşılaşmanın ardından bu sabah saatlerinde İsveç\'in başkenti Stockholm\'den kalkan özel uçakla TSİ 15:30\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu ve kafilede yer alan sporcular açıklama yapmadan alandan ayrıldılar. A Milli Futbol Takımı bir sonraki mücadelesinde UEFA Ulusal B Ligi 2\'nci Grup 3\'üncü maçında14 Ekim\'de Rusya\'ya konuk olacak.