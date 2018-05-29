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(Görüntülü )A Milli Futbol Takımı'nda durmak yok

İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımı, Tunus ve Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına ara vermeden başladı

29 Mayıs 2018 23:31

İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımı, Tunus ve Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına ara vermeden başladı. Riva\'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dün akşam İran ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında ilk 11\'de sahaya çıkan futbolcular, idmanı koşu ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanın ilk bölümünde 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. A Milli takım, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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