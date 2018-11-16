(Görüntülü) A Milli Futbol Takımı Konya'ya gitti

ANIL UÇAN / İSTANBUL A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'ta yarın İsveç ile yapacağı maç için Konya\'ya gitti Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Konya ile oynanacak maç için 11.20\'de Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan özel uçakla Konya\'ya hareket etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu katılımı ile yapılacak basın toplantısı saat 18.30\'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantısı Odası\'nda başlayacak. Milli Takım\'ın İsveç maçı öncesi son çalışması ise saat 19.00\'da, ilk 15 dakikası basına açık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri sahasında gerçekleştirilecek. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Odası\'nda ilk olarak saat 14.45\'te İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, bir futbolcusu ile birlikte basının karşısına çıkacak. İsveç Milli Takımı\'nın bugün saat 13.00\'te maçın oynanacağı stadyumda yapılması planlanan ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenman ise Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri\'ne alındı.