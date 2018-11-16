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Spor

(Görüntülü) A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarını tamamladı

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takımı bu maçın hazırlıklarını tamamladı

16 Kasım 2018 22:58

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takımı bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri\'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, top çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, İsveç maçının taktik çalışması yaptığı öğrenildi. Bu arada antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de izledi. İdmanın ardından kampa giren Türkiye Milli Takımı maç saatini beklemeye başladı.

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