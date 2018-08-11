(Görüntülü) 80 yaşındaki doktorun hayali gerçeğe döndü

SERDİVAN(Sakarya),(DHA) - İSTANBUL\'da görev yapan 80 yaşındaki doktor Bilge Erdem, rüyalarına giren paraşüt ile uçma hayalini Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde gerçeğe dönüştürdü. İstanbul\'da özel bir hastanede görev yapan Yrd. Doç. Dr. Bilge Erdem, kendisini çocukluktan bu yana rüyalarında uçarken görüyordu. Doktor Bilge Erdem\'in bu hayali, 80\'inci yaş kutlamalarında gerçeğe döndü. Çocukları ve torunlarının sürprizi ile Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde paraşüt tepesi olarak bilinen Kıraantepe\'ye gelen Bilge Erdem, yamaç paraşütçüsü Cevat Kılınç ile birlikte yaklaşık yarım saat kadar uçtu. Erdem unutulmaz bir doğum günü yaşadı.