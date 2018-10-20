(Görüntülü) 80 metrelik kulede eylem yapan iki işçiden biri hastaneye kaldırıldı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 3 gündür 80 metrelik kuyu vincinde eylem yapan 2 işçiden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Tarlaağazı Köyü\'nde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 3 gün önce maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıkarak eyleme başlamıştı. Akşam saatlerinde kule tepesine üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlandı. Caner aşağıda bekleyen jandarma ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve işçi arkadaşlarıyla birlikte merdivenlerden aşağıya indirildi. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan işçi tedaviye alındı.



Diğer işçi Vedat Suna ise kulede eylemini sürdürüyor.