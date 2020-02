(Görüntülü) 8 yaşındaki Eylül, 5 gündür aranıyor -2

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/POLAT,(ANKARA),(DHA)-ANKARA\'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi\'nde 5 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara\'yı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan U.K.\'nın aracına ise el konuldu. Bursa\'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi\'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül\'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.







KOMŞU U.K. TUTUKLANDI







Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül\'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara\'nın jandarma ekiplerine, \"Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok\" ifadesi üzerine, köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.\'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği öğrenen U.K. tutuklandı. U.K.\'nın olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı\'ya götürdüğü öğrenildi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından U.K.\'nın aracına el konuldu. Arka koltuklarının yıkandığı belirlenen otomobil üzerinde jandarma ekiplerinin çalışma yaptığı belirlendi. Jandarma ayrıca, U.K\'nın olay günü yaptığı telefon görüşmelerini araştırıyor.







TUTUKLANAN U.K.\'YA BU YIL İŞ VERMEMİŞ







Bu arada tutuklanan U.K. ile baba İbrahim Yağlıkara arasında ki en son görüşmenin Eylül\'ün kaybolduğu gün yapıldığı ortaya çıktı. Baba İbrahim Yağlıkara, şöyle konuştu:







\" İşleri zamanında teslim etmediği için. geçen sene U.K.\'ya zirai sulama işi vermedim. Onu da bu yıl başka bir arkadaşa verdim. U.K., bu yıl iş istedi vermedim. Cuma günü beni sabah 09.00\'da aradı. \'Kime verdin\' dedi, \'başka bir arkadaşa verdim\' dedim. \'İyi\' dedi, kapattı. Cuma\'dan çıktıktan sonra kızımın kaybolduğunu öğrendim. U.K. tutuklanmış. İfadesinde, \'bilgim yok\' demiş\" dedi.







Hayırlı bir haber beklediklerini söyleyen İbrahim Yağlıkara, \"Şu an aramalar devam ediyor. Bizim ciğerlerimizi yaktılar, bu caniler kimse bir an evvel yakalanıp evladımızın bize gelmesini istiyoruz. Yavrumuza kavuşmamızı istiyoruz. Çünkü ailemiz perişan oldu. Şu an ciğerimiz yanıyor, başkalarının ciğeri yanmasın\" diye konuştu.







DÜĞÜNDE Kİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI







Bu arada kaybolan Eylül Yağlıkara\'nın görüntüleri ortaya çıktı. Eylül\'ün geçtiğimiz yıl Bursa\'da bir akrabasının düğününe ailesi ile birlikte katıldığı ve burada oynadığı oyun babası tarafından kaydedildi. Talihsiz kızın bu görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.