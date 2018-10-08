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(Görüntülü) 8 yaşındaki Arda, maganda kurşunuyla yaralandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil (8), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı

08 Ekim 2018 19:10

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil (8), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Olay, cumartesi günü Karşıyaka Mahallesi\'nde bulunan GAP Sukay Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ilk müdahalesi doktor olan babası Hikmet Şeyhanlıgil tarafından yapılan Arda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Arda\'nın gözü yaşlı yakınları, magandanın bir an önce bulunmasını istedi. Polis ekipleri de Arda\'nın yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen magandanın bulunmasına yönelik araştırmasını sürdürüyor.

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