(Görüntülü) 8. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan şampiyon oldu 

İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi 8. Geleneksel Yağlı Güreşleri\'nde Hüseyin Gümüşalan şampiyon oldu. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, \"Güreş severlere güzel müsabakalar izlettirdik\" dedi. 8. Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri\'nde kıyasıya mücadelelerin yanı sıra sürprizler de yaşandı.



İsmail Balaban ve Ali Gürbüz çeyrek finalde, Recep Kara ve son Kırkpınar şampiyonu Orhan Okulu yarı finalde elendi. Tarihi Arnavutköy yağlı güreşlerinde finale kalan Abdullah Güngör ile Hüseyin Gümüşalan oldu.



Son yılların en güzel mücadelesinden birine sahne olan Abdullah Güngör ile Hüseyin Gümüşalan karşılaşmasında gülen taraf Hüseyin Gümüşalan oldu.







\"KIRKPINAR\'DA KOL BAĞLAMIŞ BİLİNEN SPORCULAR BURADA\"



Burada bir açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çok güzel güreş müsabakaları olduğunu dile getirerek, \"Buradaki güreş severler bizlere ilgi ve alaka göstererek daha iyisini yapma arzumuzu artıyor. Büyük güreşcilerimizi herkes seyretti burada. Kırkpınar\'da kol bağlamış bilinen sporcularımız burada. Birbirinden değerli baş pehlivanlar Arnavutköy\'deki güreş severlere güzel güreşler izlettiriyorlar. Geleneksel sporumuzu geçmişten geleceğe taşımak ve sevdirmek ve tabi ki bir başka amacımızda burada olduğu gibi güreş severler ile hep beraber müsabakalara tanık olmak\" diye konuştu.



\"Biz özellikle bireysel sporlarda sporcular yetiştirmeye özen gösteriyoruz\" diyen Başkan Baltacı, \"Halterde, güreşte, jimnastik de, yüzmede yani bunlarda güzel çalışmalarımız var. Biraz daha ilerlemeyi amaçlıyoruz spor faaliyetleri anlamında. Spora meraklı genç neslimiz var. Onlar için emek vermeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.





“İNŞALLAH KIRKPINAR’DA DA ALTIN KEMERİ HEDEFLİYORUM”





8. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olan Hüseyin Görgülü, “Bugün burada kıran kırana bir güreş oldu. Abdullah Ağabey ile finalde nasip benimmiş. Altın kemeri bugün almayı çok istedim. İnşallah seneye burada tekrar güzel güreşler olur. Ağalarımıza ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kırkpınar’da da altın kemeri hedefliyorum. Orada da güzel mücadeleler olacağına inanıyorum” açıklamalarında bulundu.