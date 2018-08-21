(Görüntülü) 8 bin yatak kapasiteli Avşa'da 150 bin tatilci

Tufan DALGIÇ- Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Denizi, kumu, güneşi ve gece eğlencesi ile özellikle İstanbulluların rağbet gösterdiği, otel ve pansiyonlarıyla 8 bin yatak kapasitesine sahip adada şu an 150 bin kişi tatil yapıyor. Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, Kurban Bayramı tatilinde doldu. Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği Avşa Adası\'nda otellerde ve pansiyonlarda yer kalmadı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı adada, şu anda 150 bin kişi tatil yapıyor. Başta İDO ve Gestaş olmak üzere, Tekirdağ\'dan kalkan feribotlar dolu geliyor, boş dönüyor. Arife günü 40 bin tatilcinin geldiği Avşa Adası\'nda içme suyu ihtiyacının deniz suyu arıtılarak karşılandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakırgöz, \"Belediye olarak biz de gerekli olan tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tatilcilerimizden mümkün olduğu kadar adamızı evleri gibi bilip, temiz tutmalarını istiyoruz. Bayram süresince 150- 200 bin misafiri ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Başkanımız Süleyman Aksoy’un da daha önce söylediği gibi 3- 5 gün kalanlar da var. Bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül ediyor. Bu konuda tüm tedbirleri aldık. Şu an 8 bin yatak kapasitesine sahip tüm otel ve pansiyonlar dolmuş durumda. Yaklaşık 3 kilometre sahil şeridimiz ve koyumuz var. Temizlik çalışmalarını esnafımızla birlikte yapıyoruz. Sadece sahilde 20 görevlimiz var. Sabah 07.00’den akşam 19.00’a kadar temizlik yapıyorlar” dedi. ESNAF VE OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN Adada bulunan otel ve pansiyon işletmecileri de yabancı turistlerin de adayı tercih ettiğini ve bayram tatilindeki yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. İşletmeciler, Avşa Adası’nın ucuz bir tatil yöresi olarak görülmemesi gerektiğini, kendilerinin de en az diğer tatil yörelerindeki kadar kaliteli hizmet verdiklerini aktardı. Gece bazı tatilcilerin yer bulamadığı için sahilde yattığını da söyleyen otel işletmecileri Avşa\'da tatil boyunca yiyecek sıkıntısının yaşanmaması için önlemlerini aldıklarını da sözlerine ekledi. Esnaf da cuma gününden itibaren yoğunluk olduğunu anlatarak satışların iki katına yaklaştığını kaydetti. Aileleriyle birlikte tatili adada geçiren çocuklar ise denizde sıkça zaman geçirdiklerini ve adada tatil yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.