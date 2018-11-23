T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 7 katlı binanın çatısı yandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü

23 Kasım 2018 13:56

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartman sakinlerinin binayı terk ettiği yangında çatı, küle döndü. Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bedir Mahallesi Gökyer Sokak\'taki 7 katlı apartmanın çatısında, dün saat 22.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıyı alevlerin sardığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada apartman sakinleri de binayı terk etti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu alevler, kısa sürede söndürüldü. Binanın çatısı ise tamamen yandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHAKONYAApartmanMerkez SelçukluBedir Mahallesi Gökyer SokakHenüzBuBinanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24