(Görüntülü) 62 Bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi

Emrullah KARAKAŞ DERİK (Mardin), (DHA)- Mardin\'in 62 bin nüfuslu Derik ilçesinde ilk kez bir rock konseri düzenlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği \'2\'inci Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Festivali\' etkinlikleri kapsamında Derik\'e gelen \'Grup 84\', ilçedeki vatandaşlara coşkulu bir konser verdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen \'19 Mayıs Gençlik Festivali\' kapsamında, Derik ilçesinde ilk kez bir rock konseri düzenlendi. 1926 yılından beri Mardin\'in ilçesi olan, 62 bin nüfuslu Derik ilçesinde konser veren \'Grup 84\', vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Derik Belediyesi\'nin organizasyonunu üstlendiği konser, Kale Mahallesi\'nde bulunan Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde yapıldı. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde, şarkılarını seslendiren \'Grup 84\', vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Konseri, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas, eşi Kübra Kafkas, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ ve Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan da izledi. Derik Belediyesinin gün boyu okul bahçesinde düzenlediği etkinliklere katılan vatandaşlar, daha sonra düzenlenen konserde ilk kez canlı rock müziği dinledi. 3 saat süren konser sırasında alanı dolduran vatandaşlar, rock parçalarına eşlik etti. İlk defa bir rock konserine geldiklerini söyleyen 48 yaşındaki Sabri Ölçer, Konserde inanılmaz bir kalabalık var. Çok güzel oldu. İlk defa Derik\'te böyle bir şenlik oluyor. Derik halkının böyle şenliklere ihtiyacı vardır. Binlerce insanla, bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz.dedi. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserin ardından, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hakan Kafkas, Grup 84 ekibine çiçek verdi. Konserden sonra kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kafkas, Yaklaşık 1.5 yıldır burada görev yapıyoruz. İnan ki sizleri çok seviyoruz. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Grup 84\'e çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar.dedi. KEL VE GÖBEKLİ BİR ADAM BEKLİYORDUK Grup 84 üyelerinden Tuna Velibaşoğlu ise, Türkiye\'nin en yakışıklı Kaymakamı ile tanıştıklarını belirterek, Çok acayip olduk. Kel ve göbekli bir adam bekliyorduk. Kendisi manken gibi maşallahdedi.