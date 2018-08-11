T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 6 yaşındaki Ali Nihat'ın başına, bisikletin gidonu saplandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde parkta oynayan 6 yaşındaki Ali Nihat Bağcı'ya bisiklet çarptı

11 Ağustos 2018 18:54

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde parkta oynayan 6 yaşındaki Ali Nihat Bağcı\'ya bisiklet çarptı. Bisikletin gidonunun başına saplandığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı. Kurtalan ilçesi 15 Temmuz Parkı\'nda dün akşam saatlerinde oyun oynayan Ali Nihat Bağcı\'ya bisiklet çarptı. Kazada, bisikletin gidonu, Bağcı\'nın başına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, kent merkezinden de AFAD ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, yapılan çalışmayla gidonu küçük çocuğun başından çıkardı. Ali Nihat Bağcı, Kurtalan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bağcı\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan bisiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Yücel DURAKSİİRT DHA SİİRTin KurtalanAli Nihat BağcıBisikletinKurtalanTemmuz ParkıKazadaBağcıAFADGelenAli Nihat Bağcı Kurtalan Devlet HastanesiOlayın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24