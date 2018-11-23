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(Görüntülü) 5 kişilik araçtan, 16'sı kaçak, 17 kişi çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın durdurduğu 5 kişilik hafif ticari araçta, şoför ile Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı

23 Kasım 2018 14:39

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın durdurduğu 5 kişilik hafif ticari araçta, şoför ile Afganistan uyruklu 16 kaçak yakalandı. Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Komutanlığı ekiplyeri, Van- Erciş karayolunda devriyi görevi yaparken, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçta sürücü ile birlikte 17 kişinin olduğu belirlendi. Araçtaki yolcu konumundaki kişilerin Afganistan uyruklu olduğu ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaçaklar yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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