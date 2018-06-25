T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 4 yaşındaki Muhammet Yavuz'u parkta yılan ısırdı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, ailesiyle geldiği parkta oyun oynayan Muhammet Yavuz Kırmız'ı (4) yılan ısırdı

25 Haziran 2018 18:18

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, ailesiyle geldiği parkta oyun oynayan Muhammet Yavuz Kırmız\'ı (4) yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, Karşıya Mahallesi\'ndeki parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Muhammet Yavuz Kırmız, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada ağlamaya başladı. Çocuğun yanında yılan gören aile fertleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, yılanın, küçük çocuğun sol bacağını ısırdığını belirledi. Muhammet Yavuz Kırmız, ilk müdahalesi parkta yapıldıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMuhammet Yavuz KırmızSolOlayKarşıya MahallesiAilesiyleEğitimAraştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24