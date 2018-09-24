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(Görüntülü) 4 kişiyi yaralayan 5 kişi gözaltında

Bülent TATOĞULLARI İsmail ÖRS ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da cep telefonu hırsızlığının ardından çıkan kavgada 4 kişinin av tüfeğiyle yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

24 Eylül 2018 19:37

Bülent TATOĞULLARI İsmail ÖRS ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da cep telefonu hırsızlığının ardından çıkan kavgada 4 kişinin av tüfeğiyle yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 22 Eylül günü Aksu ilçesinde C.Ş. adlı kadının cep telefonun çalınmasının ardından çıkan kavgada, M.A, A.C., E.A., N.Ş ve A.K. av tüfeğiyle yaralandı. Yaralılar ambulans ile çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.Ç., H.Y., B.Ç., N.K. ve Z.E. olduğunu belirledi. Önceki gün operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen kullanılan tüfek ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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