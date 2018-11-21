(Görüntülü) 4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.



Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli\'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda



FETÖ/PDY mensuplarının darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturulan bu evlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.