T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 4 çocuğun park halindeki otomobili çalma anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun, park halindeki otomobili düz kontak yapıp çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

05 Temmuz 2018 15:53

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun, park halindeki otomobili düz kontak yapıp çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, park halindeki otomobilin kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırdı. Çocuklar, yaklaşık 1,5 dakikada otomobili çalarak uzaklaştı. O anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobili aynı gece park halindeyken buldu. Yapılan incelemede, otomobilin yakıtının bittiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 12 yaşındaki B.A. yakalanarak gözaltına alındı. B.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAOlayHaziranKaratayYaşlarıAraçOto Hırsızlık Büro AmirliğiYapılanGüvenlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24