(Görüntülü) 3'üncü kattan düşen alzheimer hastası kadın, öldü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 3’üncü kattaki evinin penceresinden arka bahçeye düşen alzheimer hastası Sübye Çolak (82), hayatını kaybetti. Olay, saat 08.30 sıralarında Gülbahar Hatun Mahallesi\'ndeki 3 katlı bin binadan meydana geldi. Alzheimer hastası Sübye Çolak, oğlu Osman ile birlikte yaşadığı 3’üncü kattaki evinin camından arka bahçeye düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Çolak\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sübye Çolak\'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Çolak\'ın düşme nedenini belirlemek için çalışma başlattı.