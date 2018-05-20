(Görüntülü) 37'nci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından organize edilen 37. \'Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı\' açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı.





\"FUAR SULTANAHMET VE AYASOFYA ARASINDA\"







Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Sultanahmet, Ayasofya ve ikisinin arasında böyle bir kitap fuarı. Doğrusu bu meydan, bu anlamda kendine çok yakışan bir faaliyetle iç içe ama ne yapalım ki, yerimiz çok dar, ziyaretçilerimiz çok yoğun. İnşallah yeri ve mekanıyla hem de ziyaret rahatlığıyla daha güzel mekanlarda bundan sonraki faaliyetler devam eder\" dedi.





\"TÜRKİYE BU ANLAMDA DA KABUĞUNU KIRIYOR\"







Kitabın görsel ve sosyal medya karşısında gerilemiş gibi göründüğünü söyleyen Vali Şahin \"Türkiye biliyorsunuz dünyada ekonomik gelişmişlik sırası itibariyle 17\'inci sırada ama basılı yayın eseri, kitap yayımlamasında dünyada 11\'inci sıradayız. Aslında çok da kötü bir yerde değiliz. Geçen yıl 64 bin civarında yeni eser yayımlanmış. Sadece bununla kalmıyor kitaba ve kitaba dair birçok faaliyet yapılıyor. Türkiye artık kendi sınırlarını aşıp, kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Tayfun Bey, daha doğru rakamı bilir ama son fuarımızda galiba 600\'ü aştık. 600 civarında bizim yazarlarımızın, mütefekkirlerimizin telif eseri başka dillere çevrilmek üzere telif anlaşması yapıldı. Türkiye bu anlamda da kabuğunu kırıyor\" dedi.





İBB BAŞKANI UYSAL, BEYAZIT\'TAKİ ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, fuarın ilk olarak 1983 yılında \'Sultanahmet Kitap Fuarı\' olarak başladığını hatırlattı. Beyazıt Meydanı\'ndaki çalışmalara dikkat çeken Uysal, \"Beyazıt\'ta da bu yıl malum Beyazıt Meydanı\'nın çalışmaları var. Özellikle basınımız \'Bu Beyazıt Meydanı\'nın çalışmaları bu kadar neden uzadı\' diye merak ediyor ama Beyazıt Meydanı\'mızın ilk projeleri çok değerli hocamız Turgut Cansever tarafından 1960\'lı yıllarda projelendirilmiş, planlanmış. Daha sonraki süreçte yapılan projeler ile Turgut Cansever hocamızın projesi \'Örtüştü, örtüşmedi\', \'Değişti, değişmedi\' tartışması devam etti. Tartışma esnasında da dedik ki, taraflar bir araya gelsin ortayı bulsun. Dolayısıyla orada gecikme oldu. İnşallah kısa bir zamanda taraflar bu işi bir ortasını bularak çözmüş olacaklar\" dedi.



Uysal fuar ile ilgili olarak, \"Yazarların buluşması, kitapların buluşması ve ondan daha önemlisi yeni neslimizin kitaba ısındırılması çok daha önemli. Gelecek nesilleri kültürle buluşturma adına önümüzdeki dönemlerde meyvelerini verecek\" ifadelerini kullandı.





400 KİTABEVİ, 100 BİNE YAKIN ESER 263 STAND







Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da fuarın bu yıl Ankara\'da Melike Hatun Camii, İstanbul\'da ise Sultanahmet ve Ayasofya Camii\'nde yer aldığını söyledi. Martı, \"Biz bu fuarlarımız sayesinde yazarlarımızla, düşünce insanlarımızla, ilim ve sanat erbabımızla camiinin gölgesinde bir kere daha hasbihal etme fırsatı bulacağız.\" şeklinde konuştu. Türkiye Diyanet Başkanı Mehmet Savaş Polat,\" İmza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle Ramazan sonuna kadar devam edecektir. Fuarımızda yaklaşık 400 kitabevi 100 bine yakın eseri, 263 stantta kitapseverlerin hizmetine ve beğenisine sunacaktır\" dedi.



Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat kitap fuarının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından fuar içinde yer alan stantları gezdiler. Kitap fuarı, 10 Haziran\'a kadar açık olacak. Fuarda 263 stant ve 400 kitabevi yer alıyor.