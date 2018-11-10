(Görüntülü) 350 metrelik posterle Ata'ya saygı yürüyüşü (Aktüel)

Taylan YILDIRIM, Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 11\'inci kez düzenlediği Ata\'ya Saygı Yürüyüşü\'nde binlerce İzmirli tek yürek oldu. 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterinin taşındığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Ardından halka seslenen Kocaoğlu, tüm toplumu ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusuna vicdan muhasebesine çağırdı. Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'inci yıl dönümünde binlerce İzmirli Ata\'sına saygı için yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği ve bu yıl 11\'inci kez gerçekleştirilen yürüyüşe katılım yine fazla oldu. Alsancak Limanı önünden harekete geçen kortejde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmirlilerle birlikte yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda tamamlanan yürüyüşün ardından burada bir anma töreni düzenlendi. Başkan Aziz Kocaoğlu meydanda yaptığı konuşmada, \"Özgürlüğe olan sarsılmaz inancı, hiçbir zaman yitirmediği umuduyla bize can, bize vatan bağışlayan, 80 yıldır hiç sönmeyen ışığımız, aydınlık yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ümüzü bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz\" dedi. İÇ HESAPLAŞMA ÇAĞRISI Başkan Aziz Kocaoğlu aradan 80 yıl geçse de, Türk ulusunun Atasına olan sevgisinin hala sıcacık olduğunu, ancak bununla birlikte ona karşı bazı sorumlulukların da hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, \"Ülkemizi ve milletimizi uçurumun kenarından kurtaran, çökmüş bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yaratan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü andığımız 10 Kasım\'lar, aynı zamanda bir iç hesaplaşma, bir vicdan muhakemesi günü olmalıdır. Kendi kendimize şu soruyu sormalıyız: Atamıza layık olabildik mi? Onun ilkelerine, kurduğu Cumhuriyet\'e yeterince sahip çıkabildik mi? Ekonomide, eğitimde, dış politikada bize gösterdiği yolu izleyebildik mi? Yoksa aydınlattığı yoldan uzaklaşıp karanlığa mı gömüldük? Atamızın yaptıklarını yıkan, aldıklarını satanlara, O\'nun kurduğu sağlam temelleri sarsmaya çalışanlara karşı neler yaptık? Durdurabildik mi\" diye konuştu. Cumhuriyet döneminin ekonomik kazanımlarının yitirildiği savunan Başkanı Kocaoğlu, bugüne kadar yapılan özelleştirmeleri, tarım ürünleri ithalatını, cari açığın artmasını, eğitimde gelinen noktayı, kadına yönelik şiddetteki artışı eleştirdi. Herkesin iç hesaplaşma yapmak, kendi payına düşen dersleri almak ve titreyip kendine gelmek zorunda olduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Gerçekten de Atatürk\'e layık bir nesil olmak istiyorsak, hamaseti bir kenara bırakıp, bize emanet ettiği ilkelere ve Cumhuriyet değerlerine gerçekten, tüm samimiyetimizle; gücümüz tükenene ve son nefesimize kadar sahip çıkmalıyız. Küçük menfaatleri, küçük fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp bölünmeden, parçalanmadan mücadele etmeli, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının karşısında el ele ve dimdik durmalıyız. Ve asla pes etmemeliyiz! Buna önderlik edecek olan da, Atatürk\'ün simge kenti, Cumhuriyet devrimlerinin sarsılmaz kalesi İzmir\'dir, İzmirlilerdir. Kimse karanlıktan çıkış için başka yollar, başka formüller aramasın. Bizim aydınlık yolumuz Atatürk, umudumuz Cumhuriyet\'tir\" diye konuştu. ATATÜRK SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANILDI Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin son bölümünde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Atatürk\'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği bir konser verdi.