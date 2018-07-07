(Görüntülü) "Üniversiteli İdil klasik arabalara yeniden hayat veriyor"

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Rumeli Üniversitesi’nde açılan Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü, kurulduğu günden beri hobi, restorasyon ve festival etkinlikleriyle üniversite öğrencilerine hem eğitim veriyor hem de keyifli çalışmalar gerçekleştiriyor. Klasik araçların restorasyonunu yapan kulübün başkanı ise kaynak yapan, kriko kullanan üniversite birinci sınıf öğrencisi İdil Güneysu.





Kulüp öğrencileri, okulun öğrenci yurdunun altında oluşturulan Ally\'s Garage\'da araç restorasyonları gerçekleştiriyor. Grafik tasarım, fizyoterapi ve mühendislik bölümleri başta olmak üzere birçok fakülte ve bölümden 37 öğrencinin üyesi olduğu kulübün başkanlığını yapan İdil Güneysu ise gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde okuyor.





“ARTIK BİR KLASİK GÖRDÜĞÜMDE MODELİNİ AZ ÇOK ÇIKARABİLİYORUM”





Zaman içerisinde kaynak yapmayı dahi öğrendiğini ifade eden Güneysu, “Benim takım, alet ve tamir işlerine ilgim vardı. Klasik araçlara da ilgim vardı ama daha çok uzaktan seviyordum. Okula geldiğim zaman kulübü gördüm, ilgimi çekti. Kulübe kaydolacağım dediğimde sınıf arkadaşlarım da beni daha önce tanımadığı için ‘Sen ne yapabilirsin ki?’ dediler. Herkesten bu tepkiyi aldım. Kulübe kaydolduktan sonra birkaç ay fazla gelemedim. Sonra bir final sınavı zamanı, uyumak istemiyordum, ben de buraya geldim. Bir şeyle meşgul olursam uyumam diye düşündüm ve o gün burada yardım etmeye başladım. Ardından 4 yılllık süre için bir başkan istediklerini söylediler ve başkan oldum. Arabalarla ilgili daha fazla şey öğrendim. Mesela bir klasik gördüğümde modelini az çok çıkarabiliyorum artık” dedi.





“HERKES ‘SEN ORADA NE YAPIYORSUN?’ DEDİ”





Toplam öğrenci sayısının 37 olduğunu ifade eden Güneysu, “7-8 kız arkadaşımız daha var. Burada erkeklerin çoğunlukta olduğu bir ortamda çalışınca, kendi ailem dahil ‘Sen orada ne yapıyorsun? O kadar erkeğin arasında onlar bu işi yapabiliyorken, sen hangi işin ucundan tutabilirsin ki?’ diyordu. Ama ben burada çok mutluyum” diye konuştu.





“ÖĞRENCİLER BU İŞE HEPİMİZDEN DAHA FAZLA SAHİP ÇIKTI”





15 yaşından beri klasik otomobillerle, mekanik olan her şeyle ilgilendiğini söyleyen Kulüp Danışmanı Ali Koç, “Bu durum, otuzlu yaşlarımda kendi aracımı restore etmemle başladı. Tabii sanayiden, ustalardan destek alıyordum. Şu an görev yaptığım Rumeli Üniversitesi yönetimi tarafından böyle bir kulüp tasarlanmış. Bir şekilde buluştuk. ‘Bu işi danışmanlık olarak öğrencilerle birlikte yapar mısın?’ dediler. Neden olmasın, dedim. Hobimin işim olacağı fikri beni heyecanlandırmıştı. Yaklaşık bir senedir garajın içerisinde öğrencilerle kendi aracımızı restore ederek etkinliklere katılıyoruz. Ihlara’da Klasik Otomobiller Rallisi’ne ve Klasik Otomobil Festivali’ne katıldık” dedi.





Bu işin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini dile getiren Koç, “Öğrenciler bu işe hepimizden daha fazla sahip çıktı. 40’lı yaşlardan sonra, 20’li yaşlardaki gençlerin enerjisiyle çalışmak bizi de daha heyecanlı hale getirdi. Onların hızına yetişebilmek için daha fazla zinde kalmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.





“BİZİM GİBİ RESTORASYON YAPAN ÜNİVERSİTE KULÜBÜ YOK”





Kulübü tanıtmak için okulun açılış döneminde toplantılar organize ettiklerini dile getiren Koç, “Bu kulübün ne olduğunu, ne şekilde kuracaklarını anlattık. İlk başta öğrenciler çok fazla algılayamadı. Sadece bir tamirhane gözüyle bakıldı. Ama kulübün içerisine gelen ve yaptıklarımızı gören, aslında eğlendiğimizi görenler, ki bir klasikçi için garajda vakit geçirmek eğlencedir, garaja bizden daha fazla sahip çıktı. Çocuklar çok büyük bir inançla ilerliyorlar” şeklinde konuştu.





Türkiye’de klasik otomobil kulüpleri olduğunu dile getiren Koç,”Fakat müzeleri ve diğer klasik otomobil kulüplerini ya da arkadaş gruplarını gezerek kulüpçülüğü bu şekilde yapıyorlar. Bizim gibi restorasyon yapan yok diye biliyoruz. Çünkü biz hem klasik arabayı seviyoruz hem de bir klasik arabayı kendi garaj ortamımızda nasıl restore edeceğimizi paylaşıyoruz” dedi.





“GELECEKTE KÜÇÜK BİR MÜZEMİZ OLSUN İSTİYORUZ”





Gelecek planları arasında müze açmayı hedeflediklerini ifade eden Koç, “Gelecekte üniversitemizde öğrencilerimizle topladığımız klasik araçlardan oluşan küçük bir müzemiz olsun istiyoruz. Bir de üniversiteler arasında bu işi yaygınlaştırmak adına daha fazla duyuru yapmak, bir şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.





“KENDİLERİNE AİT BİR ARACI DA BURADA RESTORE EDEBİLİRLER





”Meslek yüksekokulu, grafik tasarım bölümünde öğretim görevlisi olan ve kulüp açıldığından beri Ali Koç’la birlikte kulübün başında olan Yiğit Er Yiğit, “Kulübümüz bu senenin başında kuruldu. Kulüp kurulduktan bir ay sonra burada daha aktif vakit geçirebilmek için İzmir’den bu hurda aracı satın aldım. Öğrencilerimizle birlikte kulüp kurulduğu günden beri onların ders aralarında, hafta sonlarında veya ders çıkışlarında istedikleri zaman bu aracın üstünde hep birlikte çalışabiliyoruz. Aynı zamanda bu aracı onlara örnek teşkil etmesi için aldım zaten. Eğitimleri esnasında kendilerine ait olan bir aracı burada restore edip daha sonra onu dilerlerse kullanabilirler, dilerlerse satıp başka bir araç alarak onun restorasyonu üzerinde çalışabilirler\" dedi. Ayrıca öğrencilerle birçok etkinliğe katıldıklarını dile getiren Yiğit, ”Öğrencilerle gezi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Festivallere katılıyoruz,restore ettiğimiz araçlarla kamplara gidiyoruz” dedi.