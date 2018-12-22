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(Görüntülü) "Umut Kuyruğu" yine metrelerce uzadı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor

22 Aralık 2018 18:59

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü\'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta beklerken, kuyruğun sonu Mısır çarsının önüne kadar uzandı Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul\'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü\'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır Çarşısı\'na kadar uzandı. Eminönü\'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı. Eminönü\'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

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